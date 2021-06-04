كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده



أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز الذكرى الـ 75 لميلاد والده الراحل محمود عبد العزيز الموافق 4 يونيو 2021 وذلك عبر حسابه على "انستجرام".



‬‏ونشر كريم محمود عبد العزيز صور وعلق قائلاً: “في ذكرى ميلادك نهديك روحك الطاهرة الفاتحة”.



يذكر أن اليوم الجمعة الموافق 4 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز،إذ أنه مواليد 4 يونيو 1946.



رحل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز عن عالمنا ١٢ نوفمبر ٢٠١٦ بعد أن قدم تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة في تاريخ السينما والدراما.

