أوروجواي تتعادل سلبيا أمام باراجواي في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم بقطر

انتهت أحداث مباراة منتخب اوروجواي وباراجواي بالتعادل السلبي في الساعات الأولي من اليوم الجمعة على ملعب سينتيناريو في اطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم في قطر.

واحتل منتخب باراجواى وأوروجواى المركزين الرابع والخامس برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف

وتعرض منتخب أوروجواى مباراته الأخيرة في التصفيات أمام نظيره البرازيلي بثنائية نظيفة، في الجولة الرابعة، بعد تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة.

ويحتل منتخب البرازيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة.