عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحكومة الاسترالية تخصص مبالغ كبيرة لتحويل كاميرات للتعرف على وجه هذا الحيوان فقط

حيوان الكوالا
حيوان الكوالا

مُنح باحثون في إحدى الجامعات الأسترالية آلاف الدولارات من الحكومة للعمل على الأجهزة القائمة على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحقيق هدف غريب وهو تحديد مكان حيوان الكوالا التي تعبر الطرق في البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، يعمل فريق من متخصصي الذكاء الاصطناعي من جامعة جريفيث في جنوب شرق كوينزلاند على كاميرات عالية التقنية يخططون لتثبيتها في معابر الكوالا على الساحل الشرقي لأستراليا بهدف تدريب المعدات على استخدام تقنية "التعرف على الوجه" على الحيوانات ، لتكون قادرة على فهم أنماط الكوالا بشكل أفضل، إن وجدت، في عبور الطرق.

txt

شيطان تسمانيا.. حيوان يهدد أستراليا بعد 3 آلاف سنة غياب/ فيديو وصور

txt

بعد إعادة فتحها للجمهور.. إقبال كبير من الأهالى على حديقة حيوان الفيوم.. شاهد

 

تخطط الدراسة لتحدي معدات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم ليس فقط لتمييز الكوالا عن الحيوانات الأخرى، ولكن لتكون قوية بما يكفي لتحديد الكوالا الفردية ولإنشاء أنماط التعرف على الوجوه بدقة، سيتعاون الباحثون مع مجموعات حماية الكوالا والمحميات في المنطقة، والذين يمكنهم وصف بعض مظاهر وحركات الكوالا.


وخصصت الحكومة المحلية 90 ألف دولار أسترالي للمشروع الذي سيشهد شبكة من الأجهزة المزودة بكاميرات وأجهزة استشعار للحركة ووحدات إنترنت وألواح شمسية موضوعة على الطرق. كجزء من الدراسة التجريبية، سيتم تركيب 20 كاميرا على الطرق القريبة من بريزبين بحلول نهاية يوليو.

"ستؤدي حركة الحيوانات إلى التقاط الصور، مع نقل الصور إلى خادم في جامعة جريفيث وسيتم استخدام أنظمة الرؤية الالكترونية والتعلم الآلي لمعالجة الصور، مما يسمح بالكشف التلقائي والتعرف على الكوالا الفردية"  هكذا قال جون زو، الأستاذ المشارك من كلية جريفيث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يقود الدراسة.

يقول المتخصصون إنهم سيحللون هذه البيانات لمحاولة فهم كيفية تحرك الحيوانات وما إذا كانوا بحاجة إلى أي مساعدة أثناء عبور الطرق، وقال تشو: “الهدف من هذا المشروع هو إنشاء نظام مراقبة قائم على الذكاء الاصطناعي لمراقبة سلوكيات عبور طريق الكوالا، حتى نتمكن من تحليل عدد الكوالا الذين يستخدمون المرافق لعبور الطريق باستخدام المسارات تحت الأرض أو معابر الطرق”.

كانت أستراليا تتعقب الكوالا منذ سنوات، باستخدام علامات مختلفة وأجهزة استشعار GPS، للمساعدة في الحفاظ على انخفاض عدد السكان، حيث تعيش الكوالا في الغالب على طول الساحل الشرقي للبلاد، وكانت عرضة لحوادث الطرق وفقدان الموائل الطبيعية والطبيعية.

ويذكر أن قُتل أو أُصيب أكثر من 60 ألف كوالا في حرائق الغابات المدمرة في عام 2019، حيث حذر الصندوق العالمي للطبيعة-أستراليا من أن الأنواع قد تنقرض هناك بحلول عام 2050، وتفتخر أستراليا، العضو في تحالف العيون الخمس، بواحدة من أكثر شبكات المراقبة تقدمًا، وقد وصلت سيدني مؤخرًا إلى قائمة أفضل 10 مدن تخضع للمراقبة في العالم خارج الصين.

جامعه حيوانات روسيا الدولار عبور الطرق حوادث الطرق حرائق الغابات الذكاء الاصطناعي الحيوانات حديقة حيوان لذكاء الاصطناعي أسترالية التقاط الصور

ترشيحاتنا

لينا حاجة عايزينها.. سيد عبدالحفيظ يتغزل في موسيماني ويعلق على مباراة الترجي

وأنا بعمل المشهد حزنانة على نفسي .. تارا عماد بعد تألقها في ضد الكسر

الحكومة الاسترالية تخصص مبالغ كبيرة لتحويل كاميرات للتعرف على وجه هذا الحيوان فقط

أذكار يوم الجمعة تفرج الكرب وتزيل الهم .. رددها بعد الفجر وقبل الغروب

أمريكا تدرج اليمن ضمن خطتها لتوزيع 25 مليون جرعة لقاح كورونا

"قدر من الخجل والحياء"| مصطفى بكري يوجه رسالة قاسية لـ محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

"قدر من الخجل والحياء"| مصطفى بكري يوجه رسالة قاسية لـ محمد رمضان

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

رسالة من عدلي القيعي لـ كهربا عبر قناة النادي الأهلي .. تعرف عليها

أسماء كبيرة متورطة.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل لغز كنز شقة الزمالك.. فيديو

اللص قتل كلبي حراسة.. حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ