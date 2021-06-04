بعد تصدرهم التريند.. حقيقة سير 15 فيلا في الشارع بمفردهم

تفاجأ السكان في مدينة صينية بوجود قطيع من الأفيال تيسر بمفردها في الشارع، بشكل غير متوقع وصادم، ويصدرون الأصوات العالية خلال سيرهم ليلا، وبعد توثيق وجودهم من خلال الصور والفيديوهات سرعان ما تصدرت لأفيال مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سارت الأفيال لمسافة 500 كم، بطريقة غير متوقعة إلى مدينة صينية يعيش فيها ملايين الأشخاص، وكان الأفيال الخمسة عشر يرفعون المحاصيل ويضربون بأنوفهم في الأبواب في مسيرة من جنوب مقاطعة يونان إلى عاصمتها كونمينج الصينية.

وأجرت الأفيال جهدا كبيرا، وهم حاملين أطنان من الطعام يحاولون الحفاظ عليها في مكان آمن، ولكن من غير الواضح حتى الآن سبب تركهم موطنهم لبدء الرحلة ، التي حيرت السكان والخبراء، واقترح البعض أن زعيمًا عديم الخبرة ربما يكون قد ضل القطيع، بينما يعتقد البعض الآخر أن الأفيال قد تكون ضلت أثناء البحث عن موطن جديد.

ويعتبر الفيل الآسيوي من الأنواع المهددة بالانقراض، ويوجد في الصين حوالي 300 فيل بري فقط، معظمها في جنوب مقاطعة يوننان، يقول العلماء إن المسافة التي قطعها الأفيال كبيرة جدا بعيدا عن موطنها.

فيما نشرت صحيفة "كونمينج ديلي" إن مدينتي كونمينج ويوكسي نشرت ما يقرب من 700 من رجال الشرطة وعمال الطوارئ حاملين عشرة أطنان من الذرة والأناناس والمواد الغذائية الأخرى، وتم دعمهم بشاحنات وطائرات بدون طيار لمحاولة تحويل الحيوانات إلى مسار آخر آمن.



ويقول خبراء الحيوان إنه يبدو أن القطيع سار في مسار غريب، مما دفع الشرطة الصينيةلتحذير الأهالي بعدم إزعاج الأفيال، لأنه حال فشل الجهود المبذولة لتغيير مسارها، وقد يضطر العلماء إلى محاولة العثور على مكان مناسب للعيش في مكان قريب.

حكاية الرحلة

ليس من الواضح بالضبط متى غادر القطيع الغابة، والذي ربما كان محمية مينجيانجزي الطبيعية في شيشوانجباننا ، في جنوب غرب يونان.

يبدو أن المسؤولين قد تم تنبيههم لأول مرة لتحركاتهم عندما رصد السكان المحليون القطيع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شيشوانجبانا في أبريل.

كان يُعتقد أن هناك 17 فيلًا في البداية، ولكن بدا أن اثنين عادوا إلى الوراء عند الوصول إلى مقاطعة موجيانج، وتقول تقارير أخرى إنه كان عمره 16 عامًا في الأصل، لكن احدهم كان حديث الولادة اضطر للعودة وتخليه هو وفيل آخر عن الرحلة.