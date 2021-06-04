المندوه يكشف عن خطة لجنة لحل أزمات الزمالك ويوجه رسالة لـ فريق السلة

أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي بحاجة لتكاتف الجميع من أجل تجاوز الفترة الصعبة الحالية، مشددا على أن المجلس مستعد لتلقي كل الأفكار من أجل مصلحة الزمالك.

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أنه لم يقرر بعد إمكانية خوض انتخابات الزمالك المقبلة، مشددا على أن الاستقرار الإداري طريق الزمالك للنجاح خلال الفترة القادمة.



وتابع أن اللجنة نجحت في توفير مبلغ مالي كبير بالاضافة لسداد مستحقات الفرق الرياضية والموظفين.



وأكمل أن إدارة الزمالك الجديدة وضعت يدها على مشاكل النادي وفي الطريق لحلها.



وعن فريق سلة الزمالك فأكد أن الفريق تمكن من تحقيق اللقب الأفريقي على حساب الاتحاد المنستيري واسعد الشعب المصري وليس جماهيره فقط.



وتابع أن الزمالك سيقيم حفلا يليق بإنجاز فريق السلة.

