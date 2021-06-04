عمرو جمال بصحبة محمد النني خلال الإجازة الصيفية

نشر اللاعب عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش صورة له أثناء قضاء عطلته في الغردقة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهر عمرو جمال برفقة محمد النني المحترف المصري ضمن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي وهو يستمتع بإجازته الصيفية.



ونجح عمرو جمال، في خطف كل الأنظار إليه خلال الموسم الكروي الجاري نتيجة المستويات المميزة التي يقدمها ونجح في إحراز 10 أهداف وصنع 4 غيرها في 24 مباراة لعبها مع الفريق.



ويستعد طلائع الجيش في الوقت الحالي لمواجهة الإنتاج الحربي في ظل السعي إلى الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث للزحف نحو المراكز الدافئة بجدول ترتيب الدوري .