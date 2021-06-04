لاميتا فرنجية تواصل إطلالاتها الجريئة على البحر .. فيديو

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها، مقطع فيديو جديدًا لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية على شاطئ البحر في دبي.



وظهرت لاميتا فرنجية، في الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أمام البحر وهي ترتدي "كاش مايوه" باللون الأورانج.



وعلقت لاميتا فرنجية قائلة "لقد بدأ الصيف للتو .. يعود إلى العصابة ... عصابتي .. 🥂"



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

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