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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية تواصل إطلالاتها الجريئة على البحر .. فيديو

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها، مقطع فيديو جديدًا لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية على شاطئ البحر في دبي.


وظهرت لاميتا فرنجية، في الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أمام البحر وهي ترتدي "كاش مايوه" باللون الأورانج.


وعلقت لاميتا فرنجية قائلة "لقد بدأ الصيف للتو .. يعود إلى العصابة ... عصابتي .. 🥂"


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

IMG_٢٠٢١٠٦٠٣_٢١٠٥٥١
IMG_٢٠٢١٠٦٠٣_٢١٠٥٥١
IMG_٢٠٢١٠٦٠٣_٢١٠٩١١
IMG_٢٠٢١٠٦٠٣_٢١٠٩١١

https://www.instagram.com/reel/CPqps5ljTsF/?utm_medium=copy_link

الفنانة اللبنانية كاش مايوه لاميتا فرنجية الفن البحر في دبي رمضان مبروك أبو العلمين حمودة الصيفية علي البحر اطلالات

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