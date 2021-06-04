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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. اللقطات الأولى لحريق ضخم اندلع في واجهة مجمع تجاري.. فيديو

الكويت.. اللقطات الأولى لحريق ضخم اندلع في واجهة مجمع تجاري.. فيديو

صدى البلد

أعلنت السلطات الكويتية، أمس الخميس، اندلاع حريق ضخم داخل أحد المجمعات التجارية في منطقة حولي بالكويت.

وتوجهت فرق الإطفاء إلى الموقع للتعامل مع الحريق الذي التهم المبنى من الخارج بشكل شبه كلي.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن قيادة الدفاع المدني في الكويت قولها إن "مراكز إطفاء حولي والسالمية والشهداء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بواجهة المجمع التجاري الكائن في منطقة حولي بنهاية شارع تونس من الجهة المطلة على الطريق الدائري الثالث".

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وأوضحت قيادة الدفاع المدني أن "الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، إلا أن عددا من المركبات المتوقفة في مواقفه تضررت جراء سقوط ألسنة اللهب عليها، في حين باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث".

 

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