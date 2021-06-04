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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإكوادور تقيل عمدة العاصمة بسبب تورطه في مخالفات وفساد

الإكوادور تقيل عمدة العاصمة بسبب تورطه في مخالفات وفساد

صدى البلد

أعلنت الإكوادور إقالة عمدة العاصمة كيتو من منصبه اليوم الخميس بعد مزاعم متكررة بارتكاب مخالفات وبدء الادعاء العام التحقيق في قضية فساد.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن مجلس مدينة كيتو صوت لصالح إقالة العمدة "خورخي يوندا" بعد شكاوى من الافتقار إلى الشفافية شملت عدم تقديم تفاصيل حول إنفاق ميزانية البلدية.

وقالت العضوة بالمجلس "لوز إيلينا كولوما" إن "السلوك غير اللائق" ليوندا مستمر منذ عامين.

وأشارت الشبكة الأمريكية أيضاً إلى أن المدعين الذين ينظرون في قضية يوندا يحققون في مزاعم أخرى تتعلق الجريمة المنظمة.

ومن جانبه علق يوندا، الذي تولى منصبه في مايو 2019، قائلاً إنه "استهدف بشكل غير عادل" وأنه "في السياسة، لا أصدقاء، توجد مصالح".

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