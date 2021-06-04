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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. الشرطة تقبض على وافد عربي تحرش بطفلة

الكويت.. الشرطة تقبض على وافد عربي تحرش بطفلة

صدى البلد

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن الشرطة الكويتية ألقت القبض على وافد عربي اتهم بالتحرش بطفلة ومحاولة التعدي عليها بعد تتبعها عائدة من أحد أفرع الجمعيات إلى مصعد منزل عائلتها في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية.

وأضافت الصحيفة أن المتهم في الثلاثينيات من عمره، وقد ألقى القبض عليه بعد يومين من تقديم والد الطفلة بلاغا بتتبع مجهول لابنته، التي تبلغ 12 عامًا وتقربه منها وشروعه بارتكاب أفعال خادشة قبل أن تصرخ الطفلة ويلوذ بالفرار.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن "رجال المباحث قاموا بالتحري والاستعانة بكاميرات قريبة من مكان الحادثة بما فيها كاميرات الجمعية حيث تم تحديد هوية المتهم وتبين أنه من سكان المنطقة".

وأوضحت المصادر أنه تم ضبط المتهم وعرضه بين 4 أشخاص آخرين على الطفلة التي تعرفت عليه، ليتم حجزه في النظارة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه وتوجيه تهمة له قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم أنكر تحرشه بالطفلة، وزعم أنه اقترب من الطفلة لسؤالها عن عنوان، لافتةً إلى أنه كان يبحث عن عنوان أحد اقاربه وشاهد الطفلة فرغب في أن تساعده على الاستدلال على العنوان ولكنها صرخت ما دفعه للهرب.
 

الكويت وافد عربي الفروانية الشرطة الكويتية

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