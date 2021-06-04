موسيماني يكشف رأيه في هتاف "القاضية ممكن"

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن تفاصيل معرفته لـ معنى جملة “ القاضية ممكن” والتي رددها المعلق خلال مباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي.

وأكد موسيماني في تصريحات لـ قناة “ الأهلي ” أنه لم يكن يدري معنى الجملة ولكن عقب سماعها عدة مرات سال عنها وأدرك أن المعلق رددها قبل هدف الأهلي في مرمى الزمالك في النهائي الافريقي مشددا أن الأمر تكرر في مباراة السوبر الأفريقي.

وأضاف ان محمد مجدي قفشة نجم الفريق يعد من أفضل لاعبي الفريق حيث أنه أصبح على دراية بطريقة لعبه وكيفية تنفيذ خططه التدريبية مشددا انه اصبح يساعد لاعبي الفريق.

وتابع أن جيل الأهلي الحالي لا يقارن بـ الجيل الذهبي على الرغم من تمتعه بالمواهب الرائعة ولكن الجيل الذهبي كان منظم بشكل أكبر مشددا أن يتمنى مقابل جوزيه المدير الفني الأسطوري للفريق.