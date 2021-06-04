الأخ والصديق الغالي ... سهير رمزي تحيي ذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز

أحيت الفنانة سهير رمزي الذكرى الـ 75 لميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز الموافق 4 يونيو 2021 وذلك عبر حسابها علي "انستجرام".

‬‏‪ونشرت سهير رمزي صورة قديمة لها مع الساحر وعلقت قائلة “بكره 4 يونيو ذكرى ميلاد الأخ والصديق الغالي #محمود_عبدالعزيز تعالوا ندعيله دعوه حلوه من قلوبنا"



وتابعت "اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً".



يذكر أن اليوم الموافق 4 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، إذ أنه مواليد 4 يونيو 1946.

رحل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز عن عالمنا ١٢ نوفمبر ٢٠١٦ بعد أن قدم تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة في تاريخ السينما والدراما.