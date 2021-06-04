نشرة أخبار العالم.. عقيلة صالح يؤكد: لا نريد قوى أجنبية في ليبيا ونطالب بخروج المرتزقة وطائرات إسرائيلية تقصف غزة والمقاومة ترد بعدة صواريخ

أبرز اهتمامات الساحة الدولية في الساعات الأخيرة

شهدت الساحة العالمية والإقليمية خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات عدة، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:



تونس.. الاتحاد العام للشغل يحذر هشام المشيشي من تبنّي أي التزامات أمام صندوق النقد الدولي

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي من تبنّي أي التزامات أمام صندوق النقد الدولي، متهما الحكومة بـ"استهداف قوت الشعب".



بلينكن: على روسيا ضبط نشاط "الهاكرز" ومنعهم من شن الهجمات

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن على روسيا محاسبة مجموعات الهاكرز "التي تنشط من روسيا"، ومنعها من شن الهجمات السيبرانية.

طائرات إسرائيلية تقصف غزة.. والمقاومة ترد بعدة صواريخ.. فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية اقتحمت أجواء قطاع غزة، وشنت عدة غارات على مناطق مختلفة بالقطاع.

قرار فرنسي عاجل بشأن العمليات العسكرية في مالي

أعلنت مصادر عسكرية فرنسية، الخميس، عن إيقاف العمليات العسكرية الفرنسية المشتركة مع الجيش المالي، بسبب الانقلاب العسكري على رئيس الدولة ورئيس الحكومة.

معلومات جديدة بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

كشف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، عن معلومات جيدة بشأن قضية التفجير حيث قال إن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء.

عضو بـ حركة فتح: بينيت متعطش للدماء وأكثر عنصرية من نتنياهو

ذكرت وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية، إن نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا، هو رئيس وزراء إسرائيل القادم خلفا لـ بنيامين نتنياهو أطول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل.

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، ضرورة ألا يكون مرض الفطر الأسود، مصدر قلق للمجتمعات حول العالم.

إخلاء طائرة من تشاد في مطار باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة

أفادت وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية بأنه تم إخلاء طائرة من تشاد في مطار باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة.

عقيلة صالح من المغرب: لا نريد قوى أجنبية في ليبيا ونطالب بخروج المرتزقة

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن ليبيا قادرة على إصلاح شؤونها، ولا تريد أي قوى أجنبية على أرضيها، مطالبا بخروج المرتزقة منها وتفكيك الميليشيات وبناء الدولة الديمقراطية، طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي من يحكمه بإرادته الحرة دون أي تدخل من أحد.

وزير الري الإثيوبي: ليس لدينا نية لإلحاق الأذى بمصر والسودان

أدعى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، الخميس، عدم وجود نية لدى بلاده لإلحاق الأذى بمصر والسودان، من خلال بناء سد النهضة.

البيت الأبيض يعلن حجم الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى مبادرة كوفاكس

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ستشاركها الولايات المتحدة مع مبادرة كوفاكس، ستكون 25 مليون جرعة.

الكويت.. اللقطات الأولى لحريق ضخم اندلع في واجهة مجمع تجاري.. فيديو

أعلنت السلطات الكويتية، أمس الخميس، اندلاع حريق ضخم داخل أحد المجمعات التجارية في منطقة حولي بالكويت.

الكويت.. الشرطة تقبض على وافد عربي تحرش بطفلة

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن الشرطة الكويتية ألقت القبض على وافد عربي اتهم بالتحرش بطفلة ومحاولة التعدي عليها بعد تتبعها عائدة من أحد أفرع الجمعيات إلى مصعد منزل عائلتها في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية.

العراق.. ارتفاع حصيلة انفجار الكاظمية إلى 4 قتلى و20 جريحا.. فيديو

أفادت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الانفجار في منطقة الكاظمية شمالي بغداد، إلى 24 قتيلا وجريحا.

سوريا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت لأداة بيد أمريكا وحلفائها

اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت لأداة في لعبة جيوسياسية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون.

سوريا.. مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في دير الزور

أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بمقتل عنصرين من قوات الحرس الثوري الإيراني، في كمين نصبه مسلحون من المعارضة السورية.