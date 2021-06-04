"قدر من الخجل والحياء"| مصطفى بكري يوجه رسالة قاسية لـ محمد رمضان

قضية صدر فيها حكم يتوجب التنفيذ

علق الإعلامي مصطفى بكري، على تصريحات الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، بأنه جرى التحفظ على أمواله داخل إحدى البنوك الشهيرة.

وقال "بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "بصراحة سمعت اللى اتقال في الفيديو ده ببرود غير عادي وحسيت أن الدولة عملت تحفظ"، متسائلا "هل ده حصل ولا القضية صدر فيها حكم يتوجب التنفيذ".

وأضاف "مصطفى بكري" أن الفنان محمد رمضان لديه 18 مليون متابع على موقع التواصل الإجتماعي وفي خلال 10 دقائق فقط حقق نصف مليون مشاهدة، وأصبح تريند على"تويتر"، موضحا أن ما فعله محمد رمضان بشأن التحفظ قد يجعل المستثمرين يشعرون بالقلق، رغم انه أكد أن ما حدث تنفيذ لحكم لصالح الطيار أشرف ابو اليسر الذي تسبب له ضرر ينفذ بعد رفضه التنفيذ.

ووجه "بكري" رسالة للفنان محمد رمضان: "لا يجب أن يصدر منك هذا خاصة تحفظ الدولة على أموالك لانه لا يحدث، ولكن تنفيذا لحكم صدر لصالح الطيار أشرف ابو اليسر، والاحساس بالوطنية الحقيقي يخليك تقول الحقيقة وهي حقيقة الطيار اللي توفى ولم يحفظك ياخد التعويض"، مضيفاً : "قدر من الخجل قدر من الحياء".