موسمياني يكشف كواليس حديثه مع هانز فيليك مدرب البايرن عقب مباراة الفريقين

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أن مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ كانت رائعة مثيرة مشددا ان البايرن فريق كبير وقوي.

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ الأهلي ” أن فوز المارد الأحمر كان وارد حيث أنها في النهاية مباراة 90 دقيقة و11 للاعب امام 11 لاعب اخرين مشددا أن هانز فيليك المدير الفني للبايرن أشرك ليفاندوفسكي طوال المباراة .

وتابع، أنه سأل فيليك عن السر وراء ذلك فقال:" شاهدت فريقك وهو جيد لذا فضلت الإبقاء على الأساسيين تجنبا لأي شيء يحدث أو لو اضطررنا للعب أشواط إضافية"، مشددا أن البايرن احترم فريق الأهلي.

وأكمل أن كرة القدم بها العديد من المفاجآت فمثلا من توقع تتويج تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

وتابع أن غلق المساحات وتقارب الخطوط كان هدفه خلال مباراة الفريق أمام البايرن خاصة انه فريق فاز امام برشلونه 8-2 .