أمريكا تدرج اليمن ضمن خطتها لتوزيع 25 مليون جرعة لقاح كورونا

أمريكا تدرج اليمن ضمن خطتها لتوزيع 25 مليون جرعة لقاح كورونا أعلنت الحكومة اليمنية، مساء أمس الخميس إدراج الولايات المتحدة، اليمن ضمن خطة التخصيص الأولى لتوزيع 25 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، قوله: "تم إبلاغ وزارة التخطيط بإدراج اليمن ضمن الخطة الأمريكية لتوزيع لقاح كورونا".

وأضاف: "العمل على توفير العدد المطلوب من اللقاحات وحشد الدعم اللازم لمكافحة الجائحة، بما في ذلك توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بذلك، ووزارة التخطيط تجري حالياً محادثات لحشد تمويل إضافي من البنك الدولي والمقدر بـ 19 مليون دولار".

ومساء أمس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفاصيل خطة واشنطن الرامية لتوزيع نحو 80 مليون جرعة من لقاح فايروس كورونا على دول العالم.

وقال بايدن، في بيان إن الخطة ستشمل أولا منح 25 مليوناً من تلك اللقاحات إلى الدول الأكثر حاجة وضعفاً لمواجهة تفشي الوباء، ستوزع نحو 75 في المئة من هذه الجرعات، عبر مبادرة "كوفاكس" المدعومة من الأمم المتحدة والرامية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

وستوزع هذه الجرعات بحوالي 6 ملايين جرعة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و7 ملايين لجنوب وجنوب شرق آسيا، وحوالي 5 ملايين لأفريقيا، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.