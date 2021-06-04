أحمد حجازي يقضي اجازته الصيفية على شواطئ دبي.. صور

شارك أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي متابعيه صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر احمد حجازي علي متن مركب بصحبة نجله اثناء قضاء اجازته الصيفة في دبي، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



أعلن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، استمراره ضمن صفوف النمور الموسم القادم.



وشارك أحمد حجازي في فوز اتحاد جدة على حساب النصر بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مرسول بارك" ضمن حسابات الجولة الـ30 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان.



يذكر أن وست بروميتش ألبيون أعار أحمد حجازي لاتحاد جدة السعودي لمدة موسم وحيد، حيث انضم للفريق في أكتوبر الماضي.