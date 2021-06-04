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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لينا حاجة عايزينها.. سيد عبدالحفيظ يتغزل في موسيماني ويعلق على مباراة الترجي

صدى البلد

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مشددا أنه مدرب رائع وحقق العديد من الإنجازات مع الفريق .

 

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ الأهلي ” أن موسيماني عمل بجد واجتهاد لذلك حقق تلك النجاحات، مشددا على أنه حقق البطولات في ظل ظروف صعبة من غياب لعناصر أساسية في الفريق. 

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وتابع أن موسيماني بعمل في صمت منذ قيادته للفريق لم يشتكي من اي ظروف صعبة حول الفريق مشددا على أن الأهلي منظومة كبيرة قادرة على النجاح في ظل ظروف صعبة.

 

وعن مباراة الترجي التونسي فأكد أن المباراة صعبة خاصة وأن الترجي فريق كبير مشددا أن اللاعبين والفريق كله لديه إصرار على الفوز والتأهل لنهائي البطولة .

 

وأضاف قائلا “ لينا حاجة عند الترجي من 2018 عايزين ناخدها ” الأهلي قادر على الفوز والتأهل. 

 

 

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