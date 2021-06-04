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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ كاش مايوه.. شاهد.. نيللي مقدسي تستمتع بالعطلة الصيفية

نيللي مقدسي
نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صور لها من إجازتها الصيفية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت نيللي مقدسي بإطلالة جريئة خلال قضاء إجازتها وهي ترتدي كاش مايوه باللون الأسود وعلقت قائلة "حتى لو لم تعجبي أحداً، إن كنتِ راضية عن نفسك ذلك يكفي فأنتِ اجمل حين تملكين الثقة بنفسكِ".


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.


نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي إطلالة انيقة اطلاله جريئه الأسود الصيف اللون الاسود

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