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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستقر على شالولايل لقيادة هجوم الفريق ويجدد عقود رباعي الفريق

صدى البلد

 

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن إدارة التعاقدات بالنادي الأهلى نجحت في تمديد عقود ثلاثي فريق الكرة، النيجيري أجايي والتونسي علي معلول وعمرو السولية، وصلاح محسن.


وكشف ياسين عبر صفحته الرسمية أن ادارة التعاقدات حصلت على توقيع اللاعبين على العقود الجديدة، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

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كما كشف عن استقرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلى، على جلب الناميبي بيتر شالولايل مهاجم صن داونز، لقيادة هجوم المارد الأحمر خلال الموسم الجديد. 


وأكد ياسين عبر صفحته الرسمية ان مدرب الأهلي استقر على المهاجم الناميبي لتدعيم خط هجوم الفريق في ظل رفضه استمرار الكونغولي والتر بواليا الذى لم ينجح في إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر.

موسيمانى الأهلى بيتسو موسيماني علي معلول ربيع ياسين صن داونز

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