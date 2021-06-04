حديث الطيور.. إيهاب فهمي في إطلالة جديدة مع ببغاء.. صور

شارك الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية متابعيه صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر إيهاب فهمي علي شاطئ البحر وهو يداعب بغبغاء اثناء قضاء اجازته الصيفة في احدى الأماكن الساحلية، وكتب قائلاً: "حديث الطيور".



يذكر ان اخر اعمال إيهاب فهمي مشاركته في مسلسل ولاد ناس الذي اعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم رانيا فريد شوقي وصبري فواز وأحمد وفيق وبيومي فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازي وناصر سيف و صفاء الطوخي ووفاء صادق وإخراج وتأليف هاني كمال.



مسلسل ولاد ناس يقدم رسالة مهمة تلمس كل بيت مصري، ويشتبك مع قضايا متعلقة بالتربية والتعليم، وأزمات المدارس الخاصة، ودور الآباء في تنشئة الأطفال، كما يقدم مجموعة مختلفة من نماذج الأسر المصرية.