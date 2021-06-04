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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. موسمياني يكشف عرض جنوب إفريقيا .. البدري يكشف سر عدم إقامة معسكر للمنتخب

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 4-6-2021 مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.

رسالة من عدلي القيعي لـ كهربا عبر قناة النادي الأهلي .. تعرف عليها
 

وجه عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي رسالة لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالقلعة الحمراء.

 

شوقي غريب يعلن موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي وخطته لضم لاعبي الأهلي


أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي أنه سيعقد جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي لتحديد انضمام لاعبين من الفريق للمنتخب في أولمبياد طوكيو.

 

الأرجنتين تتعادل أمام تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

 

موسيماني يكشف تفاصيل عرض جنوب أفريقيا وسر رفضه
 

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن تفاصيل العرض الذي تلقاه لقيادة منتخب جنوب أفريقيا .

 

موسيماني يكشف تطورات علاقته بـ كهربا ويوجه رسالة للاعبين
 

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن طبيعة علاقته بـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عقب الخلاف الذي كان بينهما خلال الفترة الماضية .

 

لم أجد سببا واضحا ..البدري يكشف سر عدم إقامة معسكر للمنتخب
 

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني نجح في جزء كبير من مهمته الأساسية التي جاء من أجلها وهي التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون ، مشيراً إلى أن النتائج أهم من الأداء خلال هذه المرحلة .

 

البدري يوجه رسالة لـ شيكابالا ويلمح لإمكانية انضمام عبدالله السعيد وفتحي للمنتخب
 

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام جميع اللاعبين المحليين و المحترفين للانضمام خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كافة اللاعبين على حد سواء .

حقيقة رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو
 

كشف مصدر مطلع داخل منتخب مصر الأوليمبي حقيقة رفض نادى ليفربول الإنجليزي مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في أولمبياد طوكيو.

 

محمد صلاح الأبرز.. حسام البدري يرشح 3 لاعبين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد
 

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