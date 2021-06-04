حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

نشر “صدى البلد” عددا من الموضوعات والملفات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى هذا التقرير :

الصحة: تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 44 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 194291 حتى اليوم.

اللص قتل كلبي حراسة.. حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين حيث تمكنت من ضبط المتهم الذي استولى على بعض المتعلقات من داخل الفيلا.

الأمن يكشف حقيقة خطف طفل وتفتيش الأهالي للسيارات بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم بثه بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مقطع مصور يدعى قيام بعض الأشخاص بمطروح بإعداد "كمين" لتفتيش السيارات بدون تواجد شرطي من أجل البحث عن طفل مخطوف.

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجة مديرية الطب البيطري لشغل الوظائف التالية عن طريق الندب أو الإعارة او النقل وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية .