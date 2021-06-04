تحيا مصر: 1.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة نور حياة

تحيا مصر

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة نور حياة تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان، وذلك بناء على طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن المبادرة توقفت فى الجائحة الأولى من كورونا لمدة 7 أشهر، 1.2 مليون مواطن مصري، وهناك مليون مواطن حصل على العلاج بالمجان، وهناك أكثر من 25 ألف عملية مياه بيضاء، وتم توفير أكثر من 100 ألف نظارة لـ طلاب المدارس.



ولفت إلى أن الإصابات فى المدن أكثر من الإصابات فى الريف، بخصوص الطلاب الذين يعانون من مشكلات فى النظر.

وينظم صندوق تحيا مصر على قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين البالغين وذلك في مركز شباب مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ومركز شباب ببا بمحافظة بني سويف، ومركز شباب منشية سلطان بمحافظة المنوفية، ومركز شباب رشيد بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب المياسرة بمحافظة دمياط، وستاد المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط.



من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة الواحدة تستقبل 600 مواطن على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في كل قرية، وتجري كشف الرمد على المواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة.



وأضاف أنه من المنتظر استقبال نحو 4500 مواطن على مدار يومي عمل المبادرة في المحافظات السبعة، وذلك بما يوازي نصف طاقة عمل القوافل الطبية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة نور حياة إحدى مبادرات محور الرعاية الصحية الذي ينفذ من خلالها الصندوق العديد من الحملات والمبادرات رعاية صحة المصريين، ومن بينها مبادرة يوم جديد لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين، ومبادرة كلنا جنبك لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي، ذلك إلى جانب القوافل الطبية الشاملة التي ينفذها الصندوق بالمناطق النائية والحدودية .



وأشار إلى أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لنحو مليون و200 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير 205 آلاف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 90 ألف مريض في 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

ولفت المدير التنفيذي للصندوق إلى أن المبادرة يتم تقديم خدماتها في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.



يذكر أن الصندوق رصد مليار جنيه لتنفيذ مبادرة نور حياة، و قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في المبادرة باسم 037037- مبادرة نور حياة، في كل البنوك المصرية، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.