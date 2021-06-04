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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صور جديدة تكشف مواصفات جبارة لهواتف Honor 50 الرائدة من هونر

صور جديدة تكشف مواصفات
صور جديدة تكشف مواصفات جبارة لهواتف Honor 50 الرائدة

كشفت تسريبات صور جديدة وعدد من مواصفات هواتف Honor 50 الرائدة من شركة هونر الصينية، والتي تظهر إمكانات كبيرة للغاية منها دقة الكاميرات ومعالج يصدر للمرة الأولى وقوة شحن جبارة.  

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن التسريبات تظهر إحتواء هواتف Honor 50 الصادرة رسميا يوم 16 القادم على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وكذلك كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة  13 ميجابكسل وكاميرا بعدسة تليفوتوجرافية 2x ، مع كاميرتى سيلفى الأولى ستأتى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.

Honor 50

وسيأتي هاتف + Honor 50 Pro الأعلى إمكانات والأغلى سعرا في السلسلة بشاشة منحنية قياس 6.79 بوصة، من نوع AMOLED ، وبمعدل تحديث للشاشة  120 هرتز في الثانية ، وبدقة + 1440 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع دعم تقنية  + HDR10 ، بالإضافة إلى معدل IP68 لمقاومة المياه والغبار.

Honor 50 Pro


وستصدر هونر هاتفها Honor 50 بمعالج من شركة كوالكوم يصدر للمرة الأولى وهو معالج Snapdragon 775G أما هاتفها الرائد + Honor 50 Pro فسيعمل بأحدث معالجات كوالكوم وهو معالج Snapdragon 888 .

Honor 50 و Pro و Pro +: كل شيء عن البيانات الفنية والسعر والإصدار - GizChina.it

كما ستحتوي هواتف Honor 50 بقوة شحن خارقة ، حيث ستحصل على شحن لاسلكى سريع بقوة 100 واط ، مع شحن سريع سلكي 66 واط، مما يعني أن الهواتف ستسطيع الشحن بنسبة 100 % في وقت قياسي.  

 

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