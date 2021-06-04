دكتورة بالأزهر تكشف تفاصيل مشاركتها في تدريب أساتذة الجامعات

اختار مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي، ثلاثة أساتذة بكلية الطب بنات- جامعة الأزهر بالقاهرة لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الطبي بالجامعات المصرية، ضمن فريق كبير بضم أعضاء هيئة تدريس من عشر جامعات مصرية لاستكمال تنفيذ البرنامج التدريبي في الفترة من 24/4/2021 إلي 29/5/21، والبرنامج بعنوان: (أساليب القياس والتقويم وإعداد المفردة الاختبارية للقطاع الصحي بالجامعات المصرية)

وضم فريق جامعة الأزهر، الأساتذة: الدكتورة زينب نبيل، الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بنات – جامعة الأزهر بالقاهرة ووكيل الكلية الأسبق، والدكتورة عفاف عبد الوهاب، الأستاذ بقسم طب الأطفال، بكلية الطب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة والدكتورة هالة رفعت القللي، الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ووكيل الكلية الأسبق .

ويأتي هذا الاختيار ضمن فريق مشارك للتدريب بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي؛ بهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الصحي بالجامعات المصرية.

وأفادت الدكتورة زينب نبيل، لـ صدى البلد، أن هذا البرنامج بدأ من منتصف شهر أغسطس 2020 كجزء من خطة التعليم الهجين بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمجلس الأعلي للجامعات بهدف إنشاء مراكز للاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة بالجامعات المصرية حيث تم تكليف كل من الدكتورة زينب نبيل- جامعة الأزهر، والدكتورة زينب السيد- جامعة عين شمس ، والدكتورة جيهان صادق- جامعة المنوفية ، والدكتور وليد سامي- جامعة طنطا من قبل مركز القياس والتقويم كخبراء في التعليم الطبي بوضع المادة العلمية للقطاع الصحي.

تفاصيل التدريب

كما تمت المشاركة في التدريب بدء من 17/8/2020 وحتى نهاية ديسمبر 2020 ، وكانت الدورات التدريبية موجهة لجميع الجامعات المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي، دون جامعة الأزهر، كونها لا تتبع الوزارة ،وتم التواصل لإدراج كليات جامعة الأزهر في عملية التدريب، وتم إدراجها بالفعل بدأ من سبتمبر 2020.

وذكرت زينب نبيل، أن مسمى الدورة التدريبية هو "أساليب القياس والتقويم وإعداد المفردة الاختبارية" لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ( لمختلف القطاعات والقطاع الطبي) علي وضع جدول المواصفات وإعداد المفردة الاختبارية وفقا للمعايير العالمية ومسايرة كل ما هو حديث ، وتجنب الأخطاء الشائعة في وضع المفردة الاختبارية.

وتابعت: تمت الدورات كاملة ( كل دورة يومان) من خلال مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي، ولما تم استئناف الدورات في أبريل 2021 تطلب الأمر تكثيف الدورات للقطاع الصحي ، لذا قام فريق العمل بإعداد المادة العلمية في صورة فيديوهات للمدربين والمتدربين مع ضغط التدريب ليوم واحد فقط، وتوسيع قاعدة المدربين فتم الاستعانة بمدربين جدد من الجامعات المصرية ، وكذلك التعاون مع مراكز القياس والتقويم بكافة الجامعات المصرية في تنفيذ فعاليات القيام بالدورات من حيث توفير المنصة والتنظيم والإعداد والمتابعة.؟

كما تم تنفيذ عشر دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر (12 كلية)، وتم ذلك بكل دقة وفعالية بمجهودات أعضاء هيئة التدريس بمركز القياس والتقويم بالجامعة الذين بذلوا الجهد والوقت لإتمام هذا العمل بالصورة المرجوة.