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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تبدأ توزيع الكمامات ومستلزمات التعقيم على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لرؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ، أعلنت خلاله أنه سوف يتم توزيع مستلزمات التعقيم الخاصة بتعقيم مقرات لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ولجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 لتأمين الطلبة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه المستلزمات التعقيمية تتمثل في : الكمامات الطبية ليتم توفير كمامة لكل طالب يوميا ، وأكياس جيل بواقع كيس لكل طالب يوميا ، وعدد 2 كمامة قطنية لكل إداري (لجنة / كنترول) عن الفترة بالكامل بواقع كمامة للامتحان العملي وكمامة للامتحان التحريري ، وعدد 2 كمامة بلاستيكية لكل اداري (لجنة / كنترول) عن الفترة بالكامل بواقع كمامة للامتحان العملي وكمامة للامتحان التحريري ، مجموعة مطهرات بواقع عدد 1 مجموعة لكل مبنى مكونة من 30 لتر كحول اثناء فترة الامتحانات العملية والتحريرية أو اللكنترول.

وشددت وزارة التربية والتعلليم على : التعقيم اليومي للجان ، واستخدام العصا الالكترونية للكشف عن المعادن ، وتوافر اجهزة قياس الحرارة بواقع 3 أجهزة لكل لجنة والتأكد من صلاحيتها للعمل ، وفي حالة توافر بوابات تعقيم يتم التأكد يوميا من توافر مستلزمات التعقيم الخاصة بها

ونبهت وزارة التربية والتعليم على رؤساء لجان سير الامتحانات بسرعة التواصل مع المديريات والادارات التعليمية لاستلام الاصناف اللازمة للتعقيم المشار إليها ، وذلك لإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين الطلبة والممتحنين أثناء سير الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الانتهاء من اختيارالمرشحين للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2021 .

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل رقمية عن منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، إن عدد المرشحين لوظيفتي (رئيس - مراقب أول) لجنة سير (6082) عضو للدور الأول فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه قد قامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين - ملاحظين - إداريين) بإجمالي يصل إلي 180000 عضو.

وأشارت وزارة التربية والتعليم  إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2021 بلغ بجميع القطاعات (24) لجنة، كما بلغت عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (39) مركز.

وكان  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2021 لمختلف التخصصات .

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

ووفقا للجداول التي اعتمدها رسميا وزير التربية والتعليم ، من المقرر أن تعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 لتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 17/6/2021 ، بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 العملية والمعملية.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 التحريرية ، فمن المقرر ان تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

وشددت وزارة التربية والتعليم ،  على مديري عموم التعليم الفني بمختلف مديريات التربية والتعليم ،  بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان.

تأتي هذه التعليمات الرسمية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة الصحة والسكان بشأن تطعيم جميع المشاركين في الامتحانات العامة ضد مرض فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

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التعليم تبدأ توزيع الكمامات ومستلزمات التعقيم على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

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