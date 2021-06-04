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رئيس التحرير
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أخبار البلد

شعراوي: 2103 مشروعات صغيرة ومتوسطة نفذها مشروعك خلال شهر بقروض 300 مليون جنيه

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر مايو 2021 في تنفيذ 2103 مشروعات بقروض 300 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير اكثر من 18 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات ، مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلغ 172 ألفاً و365  مشروع بقروض 19مليار جنية ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,7 مليون فرصة عمل.

 

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المتنامي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدورها التنموي الهام وما توفره من فرص عمل باعتبارها أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ومساهمتها في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة

وأوضح اللواء شعراوى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الان بعدد 19,755 الف مشروع يليها محافظة سوهاج بعدد 17,620 الف مشروع ثم محافظة البحيرة بعدد 16,537 الف مشروع ثم محافظة الدقهلية بـ 14,137 الف مشروع ثم الشرقية بـ 13,473 الف مشروع ثم محافظة بنى سويف بعدد 12,856 الف مشروع .

وأكد اللواء شعراوي أن سيتم عقد دورة تدريبية الاسبوع المقبل لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة موضحا أنه تم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي اساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" علي مستوي الجمهورية .

ولفت اللواء محمود شعراوى الى انه تم التدريب على مدى العامين السابقين للعاملين في برنامج مشروعك لنحو 1000 موظف، وذلك في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، في حضور ممثلي 6 بنوك وطنية مصرية مؤكداً أن التدريب انعكس بشكل إيجابي خلال العامين الماضيين في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات المصرية، متوقعًا أن ينجز البرنامج خطة مهمة جدًا وهي أن تتهم بالطابع التكنولوجي والطابع التسويقي.

وأكد اللواء محمود شعراوى  أن ( مشروعك ) يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق " مستثمر صغير جديد " ، وكذلك مكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف اللواء محمود شعراوى انه سيتم التركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض والتشجيع على إنشاء شركات تعمل في مجال التسويق للتخديم على منتجات المشروعات مشدداً على القائمين على «مشروعك» باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

شعراوى مشروعك مشروعات صغيرة ومتوسطة محمود شعراوي التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

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