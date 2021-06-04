شركة طيران أمريكية تشتري 15 طائرة ركاب أسرع من الصوت

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد"، إبرام عقد مع شركة "بوم سوبرسونيك" لشراء 15 طائرة أسرع من الصوت تعمل على وقود مستدام، مشيرة إلى أنه إذا سارت الأمور وفق المخطط، فستتمكن من مباشرة نقل الركاب على متن هذه الطائرات، اعتبارا من 2029.



وقالت "يونايتد"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، "إن الاتفاق الذي أبرمته مع "بوم سوبرسونيك" ينص أيضا على إمكانية أن تشتري 35 طائرة إضافية من النوع نفسه".



وتطور شركة "بوم سوبرسونيك" الناشئة، ومقرها في مدينة دنفر، طائرة ركاب باسم "أوفرتشر"، يفترض أن تطير بسرعة 1.7 ماخ، أي ضعفي سرعة الصوت، ما يعني أن "يونايتد" ستتمكن بواسطة هذه الطائرة من تسيير رحلات تجارية تستغرق نصف الوقت الذي تستغرقه اليوم.