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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد: افتتاح متجر ضخم في نيويورك مخصص لعالم هاري بوتر

صدى البلد

عرضت فضائية “يورو نيوز” تقريرا، حيث تم افتتاح متجر ضخم في نيويورك مخصص لعالم هاري بوتر.

تهافت المئات من محبي شخصية هاري بوتر الخميس للمشاركة في افتتاح متجر في نيويورك مخصص للسلع المستوحاة من الروايات والأفلام الشهيرة التي تتناول الساحر الشاب، هو الأكبر في العالم، فـ اعتمروا القبعات المدببة لسحرة مدرسة هوغورتس وأرديتهم، واحتسوا مشروب "باتربير" ووقفوا في حذاء هاغريد العملاق.

 

واصطف المئات من المعجبين بالساحر المتدرب الأشهر لساعات تحت المطر ليكونوا أول من يكتشف الطبقات الثلاث المخصصة بالكامل للعالم الذي ابتدعته مخيّلة الكاتبة جي كي رولينغ.
 

وعبّرت ارغريت سواريز التي حجز صديقها مكانه في الطابور منذ السادسة صباحاً، أي قبل أربع ساعات من الموعد المقرر لـ لافتتاح "إنه لأمر ساحر حقاً".
 

ولم تتأخر هذه المعجبة البالغة 30 عاماً في اختيار شراء عصا الساحرة بيلاتريكس ليسترينج وعدد من التماثيل الصغيرة. وقالت "في قلبي أنا ساحرة". وأضافت "أريد حقاً أن أمتلك عصا لكي أعيش تجربة العالم الخيالي المفضل لدي".

 

أما روبن خواريز صاحب الـ 27 عاماً وزوجته فجاء من تكساس البعيدة للمشاركة في افتتاح هذا المتجر الذي تبلغ مساحته ألفَي متر مربع ، ويقع بالقرب من مبنى "فلاتيرون بيلدينغ" الشهير.

 

وقال الشاب الذي كان يلفّ رقبته بوشاح غريفندور الأحمر والذهبي "نحن سعداء لوجودنا هنا. أحب كل ما يتعلق بهاري بوتر".

نيويورك هاري بوتر اخبار التوك شو الروايات

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