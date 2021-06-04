رئيس حكام الجزائر يشيد بأداء إبراهيم نورالدين فى ودية الجزائر وموريتانيا

أشاد الحكم الدولى السابق محمد بشاري رئيس لجنة حكام الجزائر بأداء الطاقم المصري الذي أدار مباراة الودية الدولية بين الجزائر وموريتانيا استعدادا لتصفيات كأس العالم.

وقال بشارى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين أدار مباراة الجزائر وموريتانيا الودية بكفاءة تحكيمية عالية.

أضاف: إبراهيم نورالدين تميز بلياقة بدنية عالية ساعدته كثيرا فى التمركز الجيد واتخاذ القرارات الجيدة طوال مباراة الخضر والمرابطون الودية.

كان منتخب الجزائر حقق فوزاً كبيراً على نظيره الموريتاني 4-1 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس استعداداً للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم فى قطر 2022 ونهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأحرز أهداف محاربو الصخراء كل من سفيان فيغولي هدفين فى الدقيقة 41 و59 وآدم وناس بالدقيقة 61 وبغداد بونجاح فى الدقيقة 71 في المقابل جاء هدف المنتخب الموريتاني بواسطة اللاعب سيدي يعقوب في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.