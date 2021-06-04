عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. شوقى غريب يكشف مفاجأة عن إمام عاشور ولاعبي الأهلي

شوقي غريب المدير
شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي

 

كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن مفاجأة بشأن إمام عاشور لاعب نادي الزمالك.

 

ويخوض منتخب أوليمبي الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب افريقيا خلال يومي ١٠ و١٣ يونيو الجاري في القاهرة.

 

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في نهائيات اولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لصدى البلد:  : نجحت فى ارساء العدل بين لاعبي المنتخب الاولمبي ولا يوجد عندى أهلى وزمالك فى معسكرات أولمبي الفراعنة.

 

أضاف: أمام عاشور لو ظل موقوفا ما كنت ضميته احتراما للقرارات الصادرة من لجان اتحاد الكرة واللاعب يتواجد فى المعسكر مع زميل له اهلاوى فى غرفة واحدة.

 

شدد على عدم وجود أي أزمة بين أمام عاشور وزملائه من النادى الأهلى داخل معسكر منتخب أوليمبي الفراعنة رافعين شعار المنتخب فوق أى انتماءات.

 

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي سوف يدخل غدا السبت معسكرا مغلقا خارج القاهرة على أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين النهائية يوم ٣٠ يونيو الحالي.

شوقي غريب امام عاشور الزمالك منتخب مصر الأوليمبي اولمبياد طوكيو الأهلى

ترشيحاتنا

أمريكا وفرنسا تبحثان قمة مجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو وروسيا

صراع الزمالك وبيراميدز على نجم المحلة

إنجاز عظيم..الفلاحين : تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 90%

خاص.. شوقى غريب يكشف مفاجأة عن إمام عاشور ولاعبي الأهلي

تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير..اليوم

التعليم تبدأ توزيع الكمامات ومستلزمات التعقيم على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط اليوم

أسباب الإصابة بالفطر الأسود .. استشاري تحاليل يوضح

الأهلي يستقر على شالولايل لقيادة هجوم الفريق ويجدد عقود رباعي الفريق

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

ضرب غزة والاستيلاء على الضفة..رئيس حكومة إسرائيل الجديد يخطط لهذا الأمر؟

فرصة.. وظائف خالية بمحافظة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ