خاص.. شوقى غريب يكشف مفاجأة عن إمام عاشور ولاعبي الأهلي

كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن مفاجأة بشأن إمام عاشور لاعب نادي الزمالك.

ويخوض منتخب أوليمبي الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب افريقيا خلال يومي ١٠ و١٣ يونيو الجاري في القاهرة.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في نهائيات اولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لصدى البلد: : نجحت فى ارساء العدل بين لاعبي المنتخب الاولمبي ولا يوجد عندى أهلى وزمالك فى معسكرات أولمبي الفراعنة.

أضاف: أمام عاشور لو ظل موقوفا ما كنت ضميته احتراما للقرارات الصادرة من لجان اتحاد الكرة واللاعب يتواجد فى المعسكر مع زميل له اهلاوى فى غرفة واحدة.

شدد على عدم وجود أي أزمة بين أمام عاشور وزملائه من النادى الأهلى داخل معسكر منتخب أوليمبي الفراعنة رافعين شعار المنتخب فوق أى انتماءات.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي سوف يدخل غدا السبت معسكرا مغلقا خارج القاهرة على أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين النهائية يوم ٣٠ يونيو الحالي.