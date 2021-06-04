القوى العاملة: تحصيل 347 ألف جنيه مستحقات شكاوى المصريين بجدة خلال شهر

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات شكاوي المصريين الذين تقدموا بها خلال أبريل الماضي ، وبلغت إجمالي ما تم تحصيله 82 ألفا و680 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 347 ألفاً و 256 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة المستحقات المالية للمصريين العاملين بجدة لدى أصحاب الأعمال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بجدة أظهر التقرير الشهري الصادر عن شهر أبريل الماضي من رئيس مكتب التمثيل وليد عبد الرازق ، والملحق العمالي بالمكتب عبد الحليم محمود ، أن عدد فرص العمل التي تم توفيرها 1700 فرصة عمل منها 1500 فرصة عمل تم توفيرها بالداخل ، و200 عقد وتأشيرات العمل التي تم اعتمادها.

وقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة للمكتب 252 شكوي تم تسوية 250 شكوي منها للعمال المصريين بالطرق الودية ، ومازال هناك شكوتان قيد البحث والدراسة ، كما قام المكتب 5005 زيارة ولقاء واستشارة منها 5000 استشارة ، و4 زيارات خاص بالجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل العمال بمكاتب العمل،فضلا عن زيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال .