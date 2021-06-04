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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طريقة عمل الكفتة الفارسية للشيف شربيني

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة الفارسية

تعد الكفتة الفارسية من أجمل الأكلات المغذية ويمكنك تقديمها لأطفالك وضيوفك عند الرغبة في فتح شهيتهم بوجبة غير تقليدية ذات مذاق شهى وقيمة غذائية عالية.

نقدم لكم طريقة عمل الكفتة الفارسية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الكفتة الفارسية
لحم بدون دهن 

كبدة 

فستق 

بهارات 

ملح ليمون 

تفل 

بصل 

بيض 

أومليت 

زيت 

أعشاب

ورق زبدة 

ورق ألمونيوم 

ملح – فلفل اسود
طريقة تحضير الكفتة الفارسية
* باستخدام كبة كهربائية افرمي اللحم مع الكبدة والبصل والملح والفلفل

* افردي ورق الزبدة وادهنيه بقليل من الزيت ثم افردي عليه خليط اللحم مع رشة فستق ثم افردي البيض الأومليت ثم لفيها كما الساندوتش

* لفيها مرة أخرى بورق ألمونيوم

* ضعيها في صينية للفرن مع قليل من الماء والأعشاب ومكعب المرقة وبصلة وملح وفلفل واتركيها لتنضج

* بعد النضج اخرجيها وفكيها وقطعيها شرائح وتقدم الكفتة الفارسية.

الكفتة الفارسية الشيف شربينى طريقة عمل كفتة طريقة عمل الكفتة طريقة تحضير الكفتة

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