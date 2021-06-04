إزالة شدة خشبية بدون ترخيص فى أرمنت.. صور

أعلن العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت بالأقصر، أنه في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد تم رصد مخالفة بناء بدون ترخيص.



والمخالفة كانت بعمل شدة خشبية استعدادا لعمل سقف خرساني لدور ثالث علوي بدون ترخيص على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض ال ٥٧ بقرية الرياينة.

تم فك الشدة الخشبية على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

تمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومشرفين التنظيم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

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