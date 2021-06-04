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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القسم الثاني .. بورتو ضيفا علي كوكاكولا .. والداخلية أمام إف سي

كوكاكولا - ارشيفية
كوكاكولا - ارشيفية

تقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة دورى القسم الثانى لـ مجموعة القاهرة والتي تشهد منافسة شرسة علي القمة للصعود للدورى الممتاز . 

4 فرق تصارع لتحقيق الصعود 

يحتل فريق بورتو السويس صدارة ترتيب دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة حيث يحل ضيفا علي فريق كوكاكولا مصيف المجموعة في مباراة ستحسم بشكل كبير المتأهل الي الممتاز . 

كما يحل فريق الداخلية - صاحب الوصافة بالتساوي  مع كوكاكولا-  ضيفا علي فريق زد إف سي أملا في اقتناص الصدارة .

ويحل فريق القناة صاحب المركز الرابع ضيفا علي فريق السكة الحديد في حين يلعب فريق الترسانة امام النصر أملا في حفاظ الشواكيش علي حلم التأهل لدورى الممتاز.

مباريات اليوم : 

زد إف سي - الداخلية 
منتخب السويس - جمهورية شبين 
الزرقا - المريخ 
بتروجيت - سرس الليان 
الترسانة - النصر 
السكة الحديد - القناة 
كوكاكولا - بورتو السويس 
طنطا - النجوم  


ترتيب مجموعة القاهرة :

1- بورتو السويس : 41 نقطة
2- كوكاكولا : 39 نقطة
3- الداخلية : 39 نقطة
4- القناة : 37 نقطة
5-الترسانة : 36 نقطة
6- منتخب السويس :  35 نقطة
7- المريخ : 24 نقطة
8- النصر : 32 نقطة
9- زداف سى : 32 نقطة
10- السكة الحديد : 32 نقطة
11- بتروجت : 31 نقطة
12- جمهورية شبين : 30 نقطة
13- النجوم : 27 نقطة
14- الزرقا : 27 نقطة
15- سرس الليان : 26 نقطة
16- طنطا : 21 نقطة

الممتاز مجموعة القاهرة الترسانة الداخلية بورتو

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