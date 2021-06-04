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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الكهرباء: تركيب 180 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة

صدى البلد

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ما يقرب من 180 ألف عداد كودى مسبوق الدفع حتى الآن للمبانى المخالفة .

وأضاف حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء  تعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.


وأشار أن وزارة الكهرباء  تحرص على سرعة عمل المقايسات الفنية وتركيب العدادات لمن ينطبق عليه الشروط لتقليل  سرقات التيار الكهربائي ونسب الفقد، لافتا إلى أن الفرصة  متاحة حتى نهاية يونيو   لتقنين وضع الكهرباء عن طريق  تقديم طلب على  المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونيه للتحول  من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

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يذكر أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة .

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية يونيو 2021، وذلك لتمكين جميع المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

جدير بالذكر أن  منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة تلقت ما يصل إلى حوالى مليون ونصف طلب  للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2 مليون وحدة.

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