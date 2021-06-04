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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بشكل كامل خلال أيام

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت"، اليوم الجمعة، أنها تتوقع عودة الرحلات الجوية إلى مصر بشكل كامل في غضون أيام.

 

وقال المدير العام لشركة "آيروفلوت"، ميخائيل بولوبويارينوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" إن الشركة تتوقع عودة الخطوط الجوية مع مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأضاف: "نتوقع استئناف الرحلات الجوية إلى مصر خلال الأيام المقبلة وقد يساهم ذلك في تعويض تداعيات تعليق الرحلات إلى تركيا".

 

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أمس أن روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية خلال صيف العام الحالي.

 

وأعلنت روسيا الاثنين الماضي استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول، هي لبنان والمغرب والنمسا والمجر ولوكسمبورج وموريشيوس وكرواتيا، إضافة إلى الطيران العارض مع ألبانيا، اعتبارا من 10 يونيو المقبل.

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