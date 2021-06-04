استشاري ذكورة يكشف أسباب الخلل الهرموني لدى الرجال وفشل الحقن المجهري



قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة، إن المشاكل النفسية قد تتسبب في حدوث اضطرابات في هرمونات الذكورة، موضحا أن أدوية الضغط والتدخين والمكيفات من أهم أسباب المشاكل.



وأضاف الدكتور ياسين الفقي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن مرض السكر من أكثر الأمراض التي تتسبب في حدوث خلل هرموني لدى الرجال، منوها إلى أن مريض السكر يجب أن ينتبه ويتابع المرض باستمرار حتى لا يتسبب في حدوث أي مشاكل.



وأوضح أن ارتفاع هرمونات الأنوثة لدى الرجال يتسبب في حدوث خلل هرموني لدى الرجال.



وأشار إلى أن تأثير المشاكل النفسية على هرمونات الذكورة قليل للغاية لا يتخطى الـ 5%، محذرا من الإكثار من التدخين ، مستشهدا بحالة أحد المرضى الذين تحسنت حالتهم بمجرد توقفه عن التدخين .



وتابع أن عمر الزوجين يحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المجهري ، ويفضل أن يكون الحقن المجهري للزوجين قبل 35 عاما .



وأكمل أن عملية الحقن المجهري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين ، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل .

