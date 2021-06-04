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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مع إحدى أكبر الشركات العالمية

‫ وزير الإسكان يتابع تنفيذ خطة تشغيل منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، ممثلى إحدى الشركات العالمية الكبرى، المتخصصة فى إدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية على مستوى العالم، لمتابعة خطوات تنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنه سبق توقيع بروتوكول مع تلك الشركة بهذا الشأن، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وأكد وزير الإسكان، أنه يجب إدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، طبقاً للمعايير القياسية الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية، بما يتوافق مع طبيعة المشروع الذى تم تنفيذه على أحدث النظم العالمية فى هذا المجال، وبما يتماشى مع الخطة الموضوعة لتسويق المشروع على المستوى العالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر، ويُعد علامة بارزة فى النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

وشدد الجزار على أن الخطة الموضوعة لإدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تهدف لجذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع، وكذا جذب العلامات التجارية العالمية المشهورة.

واستمع الجزار إلى الخطة المتكاملة لإدارة وتشغيل المكونات المختلفة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى أعدتها الشركة، وفريق العمل الذى يضم أكبر المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى عدد من المجالات، كما عرضوا خبراتهم وتجاربهم فى إدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية على مستوى العالم، حيث تتمتع الشركة بخبرة واسعة فى إدارة المشروعات المماثلة لهذا المشروع.

وأوضح عاصم الجزار، أن وضع خطة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتزامن مع قرب انتهاء أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، وذلك بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، علما بأنه سيتم تسليم أحد الأبراج بداية العام المقبل 2022، على أن تتوالى تسليمات باقي الأبراج خلال العام نفسه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
 

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