التحريات في سرقة فيلا سيد رجب : خفير سابق وضع السم في الطعام لكلاب الحراسة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في سرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين حيث تبين ان خفير سابق وراء ارتكاب الجريمة.

وأشارت تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة الى ان المتهم كان يعمل بحراسة الفيلا منذ 6 اشهر وعندما ترك العمل قرر سرقتها ولعلمه بوجود كلبي حراسة فكر في التخلص منهما فوضع لهما السم في الطعام وعندما نفق الكلبين تسلل الى الفيلا عبر نافذة المطبخ واستولى على بعض المحتويات وفر هاربا.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين حيث تمكنت من ضبط المتهم الذي استولى على بعض المتعلقات من داخل الفيلا.

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وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا يفيد بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهما وأن الجاني دخل من شباك المطبخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من خلال مراجعة الكاميرات تم التوصل لهوية المتهم وتمكنت القوات من ضبطه وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.