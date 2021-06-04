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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق بـ النوبارية الجديدة

مدينة النوبارية الجديدة
مدينة النوبارية الجديدة

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على المرافق، أمس، زيارة تفقدية لمدينة النوبارية الجديدة، ورافقهما المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

تابع نائب ووزير الإسكان، خلال الجولة، مشروعات المرافق "مياه الشرب والصرف الصحي" القائمة والجاري تنفيذها بالمدينة، والتي يقطنها ما يزيد على  35 ألف نسمة بالوقت الحالي، فضلاً عن العديد من المشروعات والأنشطة الاقتصادية القائمة بالمدينة.
 

النوبارية الجديدة


واستهل مسئولو الوزارة الزيارة، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، والتي تعمل بطاقة 25 ألف متر مكعب /يوم كمرحلة أولى، و50 ألف متر مكعب /يوم كطاقة إجمالية مستقبلية، واطمأنوا على سير العمل بكافة مراحل تنقية المياه، ومدى التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

 


كما تفقدوا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة بنظام المعالجة الثنائية بطاقة إضافية 22 ألف م3/يوم بالنظام الميكانيكي، عقب عقد اجتماع بمقر جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة للإطلاع على كافة الأعمال التى تخص الشبكات والخطوط الناقلة للمياه المعالجة بالمشروع.

وخلال زيارتهم للموقع، اطَّلع مسئولو الوزارة على مستوى الأعمال الجارية بالمشروع، للعمل على إزالة المعوقات لدفع الأعمال، وتم الاتفاق على عقد اجتماع نصف شهري عبر تقنية الفيديو كونفرانس من الموقع مباشرة للمتابعة الدورية.

كما وجه المسئولون بضرورة الانتهاء من الأعمال المدنية خلال شهرين، والأعمال الميكانيكية خلال 3 أشهر، على أن تبدأ تجارب التشغيل مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وفي نهاية الزيارة، تم التأكيد على ضرورة ضغط البرنامج الزمني والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على كافة العاملين بالمشروعات، والانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة.

الأسكان محطة مياه النوبارية الجديدة مدينة مشروعات

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