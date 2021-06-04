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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة زواج الراقصة صافيناز

صافيناز
صافيناز

تصدرت الفنانة صافيناز مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول صورة لها أثارت التساؤلات حول زواجها مرة أخرى.

 

قررت الراقصة الأرمينية صافيناز التعليق لأول مرة على حقيقة زواجها عقب الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 

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وشاركت صافيناز جمهورها صورتين عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وهى تقف مع أحد أًصدقائها، معلقة على الصورة : "أسد مصر".

 

وقالت صافيناز: "يا جماعة أنا ماقولتش إني اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر".

 

 

 

 

 

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