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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

الشكاوى الحكومية: التعامل مع 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة

صدى البلد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن موقف رصد شكاوى المواطنين المسجلة على الموقع الإلكتروني للمنظومة خلال شهر مايو الماضي، استجابة الجهات الحكومية المختلفة وتعاملها لحل مختلف المشكلات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين فى المنظومة، وجميع المتعاونين معها فى الجهات الحكومية، الذين يبذلون جهودا واسعة لرصد وتلقى الشكاوى من المواطنين، والعمل على حلها، خاصة فى ظل تحديات كثيرة، على رأسها جائحة كورونا.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت ورصدت خلال شهر مايو الماضي ٩٧ ألف شكوى وطلب واستغاثة، حيث  تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع القيادات المختصة على كافة المستويات، ويأتي ذلك في إطار حرص والتزام الحكومة برئاسة الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتيسير سبل تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، والتفاعل معها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أن المنظومة انتهت من مراجعة ٩٤ ألف شكوى وطلب، تم توجيه ٧٧ ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ ١٧ ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص ٣ آلاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف التقرير: كان نصيب الوزارات ٧٥% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي،  بينما كان نصيب المحافظات ١٨%، والجامعات ١%، وباقى الجهات الأخرى  ٦%.
ووفقا لما تم عرضه خلال التقرير، قامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات: الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية؛ التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الداخلية، المالية، والقوى العاملة، نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى وحسمها خلال الشهر. وحققت محافظات المنيا، القليوبية، بني سويف، البحيرة، دمياط، بورسعيد، سوهاج، الدقهلية، الشرقية، أسيوط، كفر الشيخ، الجيزة، القاهرة، وأسوان؛ نسب إنجاز مرتفعة خلال الشهر، وكذا حققت جامعات: عين شمس، بني سويف، المنصورة، القاهرة، الأزهر، المنوفية، والزقازيق؛ معدلات متميزة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، كما حقق ايضا كل من البنك المركزى المصرى، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، جهاز حماية المستهلك، ومشيخة الأزهر الشريف؛ نسب إنجاز مرتفعة وسرعة في معالجة وحسم الشكاوى خلال الشهر.

البترول القوى العاملة رئيس مجلس الوزراء شكاوى المواطنين

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