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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكايات باريس.. رواية جديدة للكاتب محمد زيان

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر عن دار المثقف للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب محمد زيان، بعنوان "حكايات باريس"، وترصد الرواية مشاهد حياتية من المجتمع المصري والعربي الموجود في العاصمة الفرنسية باريس، وتلقي الضوء على حكايات ومآسي عدد من الشباب والفتيات اللاتي ذهبن إلى عاصمة النور ليعيشوا في ظلمات عدم الاندماج، وعدم القدرة على تعلم اللغة الفرنسية، وأجزاء من قاع المجتمع العربي والمصري الذي يعاني من عدم الاندماج في المجتمع الفرنسي بشكل عام.

وترصد الرواية المعاناة الشديدة في الحصول على الإقامة ونتيجة وجودهم بشكل غير قانوني عبر الأراضي الفرنسية، وقضية الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والسترات الصفراء، وانتشار فيروس كورونا في فرنسا، وحريق نوتردام دي باريس، وتعاطي الجالية المصرية مع هذه الأحداث، وتنظيم الإخوان الإرهابي ونقل معركته مع الدولة من الخارج، ومحاولات تجنيد الشباب المصري للعمل ضد الدولة ، وغيرها من المشاهد السلبية المنتشرة في مجتمع المصريين بباريس.

كما ترصد الرواية اندماج الشباب المصري والعربي في مجتمع مغاير تماماً للمجتمع الفرنسي ولا يتلاقى معه إلا في وسائل المواصلات أو داخل البنايات التي يكنون بها، أو في الأماكن العامة مثل المطاعم والمسارح.
وتلقي الرواية الضوء على تشابكات المجتمع المصري الموجود الآن في باريس مع المجتمع الفرنسي، وقضايا العمل والبطالة والجريمة، والاستهداف، وبخاصة العلاقات مع مجتمع الجريمة والانشغال بجمع المال على حساب الثقافة واللغة، وضياع العمر وراء البحث عن الاقامة التي في بلاد الجن والملائكة وفوات العمر دون الزواج من فتاة من جنس طينة بلاد الفلاحين التي ينحدر منها معظم الشبان المصريين الذين يعيشون على الأراضي الفرنسية، وتعالج الرواية قضايا الزواج الأبيض والتحايل على القانون الفرنسي وتهريب الأدوية والأموال، والانضمام لجماعات إرهابية وهدم الأسرة المصرية الموجودة في فرنسا لأنها انبهرت بأضواء باريس.

دار المثقف للنشر والتوزيع رواية جديدة للكاتب محمد زيان حكايات باريس روايات جديدو معرض الكتاب

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