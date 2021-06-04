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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج "كاس العالم " يتصدر تويتر تزامنا مع التصفيات المؤهلة للبطولة

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كاس_العالم مع بدء تصفيات كأس العالم 
 وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎وبمساهماته الأرجنتين في نهائي كأس العالم ونهائي كوبا امريكا مرتين بعد غياب طويل إضافة لفوزه بكأس العالم للشباب الأرجنتين.. من غيره؟؟" و ""‏‎‎ميسي بدون كأس العالم وهو الافضل بالتاريخ  ماراح تزيده الا انها تحسبله بطوله".

 وانتهت أحداث مباراة منتخب الأرجنتين أمام تشيلي بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة المنتخبين على ملعب "أونيكو مادري دي سيوداديس" في إطار الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين هدف المنتخب الأول في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، عن طريق ضربة جزاء.

بينما أحرز ألكسيس سانشيز نجم انتر ميلان  هدف التعادل لمنتخب تشيلي، في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وحرص نجوم منتخب الأرجنتين  على تكريم الراحل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا حيث وضعوا صورته على تيشرت الفريق خلال اللقاء.

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