منظومة الشكاوى: تلقينا أكثر من 20 ألف شكوى في مجال الصحة خلال شهر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن موقف رصد شكاوى المواطنين المسجلة على الموقع الإلكتروني للمنظومة خلال شهر مايو الماضي، واستجابة الجهات الحكومية المختلفة وتعاملها لحل مختلف المشكلات.



وأضاف التقرير: في ضوء توفير الدولة لبعض أنواع اللقاح المعتمد عالمياً لمكافحة فيروس كورونا وإتاحته للمواطنين من خلال منظومة عمل إلكترونية؛ تم إنشاؤها خصيصاً لتلقي طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على ذلك اللقاح، وفي ذلك الشأن، تلقت المنظومة ١١.٣ ألف شكوى وطلب واستفسار بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا، بنسبة تعدت ٥٧% من الشكاوى الواردة في قطاع الخدمات الصحية.



وتركزت تلك الشكاوى والطلبات حول تأخر استلام الرسالة النصية لتحديد موعد وأماكن تلقي اللقاح، واستفسارات بعض المواطنين حول مواقع مراكز تلقي اللقاح، كما تلقت المنظومة بعض طلبات من مواطنين أبدوا رغبتهم في تغيير موعد أو تأجيل تلقي اللقاح، أو طلب تغيير نوعه، أو الرغبة في تغيير مكان تلقي اللقاح لبعد المسافة، وكذلك طلبات استعجال الحصول على اللقاح، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الصحة والسكان التي اضطلعت بمتابعتها مع المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لطبيعة كل منها.



ووفقا لما جاء بالتقرير، كان من بين الشكاوى الطبية التي تم استقبالها خلال الشهر الماضي ٢٥٥٠ شكوى واستغاثة لمواطنين من محافظات الجمهورية، تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع، وجراحات التجميل والأورام والعظام، وجراحات ومناظير الجهاز الهضمي، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال وحديثي الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام، وأدوية الأمراض المناعية النادرة والمزمنة.



وقد لاقت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، وخاصة مستشفيات ناصر العام، مبرة مصر القديمة، الجمهورية، معهد السكر التعليمى، الهلال الأحمر، كما كان للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور ملموس في تحقيق استجابات مُثلى وسريعة لحالات المصابين التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها، ومنها مستشفيات جامعات عين شمس (الدمرداش)، القاهرة (القصر العينى وأبو الريش المنيرة)، المنصورة، الإسكندرية، والمنوفية.

وأشار التقرير أن أبرز الموضوعات التي وردت بشأنها الاستجابات تمثلت في شكاوى الخدمات الصحية والطبية، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون شكاوى واستغاثات المواطنين في مجال الخدمات الصحية على رأس أولويات عمل المنظومة، وأن يتم التنسيق مع المسئولين على كافة المستويات لسرعة حسم تلك الشكاوى والاستغاثات وإزالة أسبابها، وذلك على التوازي مع ما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



وفي هذا الصدد تلقت ورصدت المنظومة أكثر من ٢٠ ألف شكوى واستغاثة في قطاع الخدمات الصحية خلال الشهر الماضي، تم التعامل معها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث تضمنت ٢٩٦٠ شكوى واستغاثة بشأن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تنوعت احتياجات حالات المصابين بالفيروس إلى توفير عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، غسيل كلوي، قصور بوظائف الكبد، توفير أدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة، وبعض الأدوية الخاصة لعلاج الحالات المصابة بالفيروس، ووفقا للتقرير، تم توجيه الشكاوى لوزارة الصحة والسكان والأجهزة والهيئات التابعة، والجامعات المصرية حيث لاقت الشكاوى استجابات واسعة وخاصة من قبل مستشفيات التأمين الصحى بمدينة نصر، شبرا العام، 15 مايو، المطرية التعليمى، حلوان العام، النصر للتأمين الصحى، الأحرار بالزقازيق، حميات الزقازيق، قويسنا العام، الهلال بشبين الكوم، قها المركزى، الجمهورية بالإسكندرية، قنا العام، ومستشفيات جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا وسوهاج وأسيوط.