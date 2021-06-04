هاني العقبي في مهمة صعبة مع الترسانة أمام النصر

يستضيف استاد الكلية الحربية اليوم الجنمعة مواجهة قوية بين الترسانة والنصر ضمن منافسات الجولة ال26 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة في تمام الساعة الرابعة مساء .

وتعد مباراة اليوم المهمة الاولى لـ هاني العقبي المدير الفني الجديد لفريق الترسانة الذي تولى المهمة منذ أيام .

ويسعى هاني العقبي لتحقيق الفوز أمام النصر في محاولة للحفاظ على حظوظ الترسانة في الصعود للدورى الممتاز الموسم الجديد .

ويحاول هاني العقبي تحقيق رقم وانجاز تاريخي في سجله التدريبي حال صعود الترسانة إلى الدورى الممتاز فإنه قد نجح في حسم تأهل المصرية للاتصالات رسميا إلى القسم الثاني .



وأعلن نادي الترسانة تعيين هاني العقبي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل أحمد العجوز في دوري القسم الثاني.

وكان نادي الترسانة قد أعلن تعيين أحمد العجوز مديرًا فنيًا للفريق الأول خلفاً لـ علاء نوح بعد تدهور نتائج الفريق وابتعاده عن المنافسة للصعود لدورى القسم الثانى.

وجاء رحيل أحمد العجوز عن قيادة الترسانة بعد اكتشاف بند عدم تولى مدير فني لفريق بعد توليه القيادة الفنية لفريقين في موسم واحد وفقط قرار اتحاد الكرة منذ بداية الموسم .

وكان أحمد العجوز تولي مهمة تدريب فريق النجوم في دوري القسم الثاني الموسم الحالي مرتين.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالتالي :

- هانى العقبي مديرًا فنيًا

- علي رشدي مدربًا

- هاني حسن مدربًا

- أحمد فوزي مدرب حراس مرمي، مع الإبقاء على الجهاز الطبي والإداري.

ويحتل فريق الترسانة المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 36 نقطة بينما يحتل فريق بورتو السويس المركز الأول برصيد 41 نقطة .

تقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة دورى القسم الثانى لـ مجموعة القاهرة والتي تشهد منافسة شرسة علي القمة للصعود للدورى الممتاز .

4 فرق تصارع لتحقيق الصعود

يحتل فريق بورتو السويس صدارة ترتيب دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة حيث يحل ضيفا علي فريق كوكاكولا مصيف المجموعة في مباراة ستحسم بشكل كبير المتأهل الي الممتاز .

كما يحل فريق الداخلية - صاحب الوصافة بالتساوي مع كوكاكولا- ضيفا علي فريق زد إف سي أملا في اقتناص الصدارة .

ويحل فريق القناة صاحب المركز الرابع ضيفا علي فريق السكة الحديد في حين يلعب فريق الترسانة امام النصر أملا في حفاظ الشواكيش علي حلم التأهل لدورى الممتاز.

مباريات اليوم :

زد إف سي - الداخلية

منتخب السويس - جمهورية شبين

الزرقا - المريخ

بتروجيت - سرس الليان

الترسانة - النصر

السكة الحديد - القناة

كوكاكولا - بورتو السويس

طنطا - النجوم



ترتيب مجموعة القاهرة :

1- بورتو السويس : 41 نقطة

2- كوكاكولا : 39 نقطة

3- الداخلية : 39 نقطة

4- القناة : 37 نقطة

5-الترسانة : 36 نقطة

6- منتخب السويس : 35 نقطة

7- المريخ : 24 نقطة

8- النصر : 32 نقطة

9- زداف سى : 32 نقطة

10- السكة الحديد : 32 نقطة

11- بتروجت : 31 نقطة

12- جمهورية شبين : 30 نقطة

13- النجوم : 27 نقطة

14- الزرقا : 27 نقطة

15- سرس الليان : 26 نقطة

16- طنطا : 21 نقطة