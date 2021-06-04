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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف

جهاز مياه الشرب: استغلال حمأة الصرف الصحي في إنتاج الكهرباء وغاز الميثان بالإسكندرية

محطة تنقية المياه
محطة تنقية المياه بالاسكندرية

قام المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو الجهاز، أمس، بزيارة مشروع هضم الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورافقهم المهندس حسام الريفي، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس علاء شلبي، رئيس قطاع الإسكندرية بالشركة، والمهندس يسري عبدالرازق، مدير فرع الإسكندرية بالشركة.
 

مسئولو مياه الشرب

 


وخلال الجولة، اطَّلع المسئولون، على مكونات المشروع، والذي يهدف إلى تخفيض الحمأة الناتجة من المحطة بمقدار ٣٠%، وإلى إنتاج طاقة كهربائية نظيفة عن طريق هضم الحمأة وإنتاج غاز الميثان منها، ويتكون المشروع من ٤ هواضم عملاقة سعة١٦ ألف متر مكعب، وخزان لاستقبال الحمأة وخزان لتخزينها ومبنى التوزيع وخزانان للغازات ووحدة لمعالجة الغازات الحيوية ومبني لتوليد الكهرباء من الغازات الحيوية، وينفذ المشروع اتحاد بين شركتي المقاولون العرب وشركة سويز.
 

محطة تنقية المياه بالاسكندرية


وأضاف مسئولو المشروع،  أنه قد تم استخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا البناء في المشروع كالشَّدات المنزلقة والخرسانات غير المُنفذة للهواء، ويخضع المشروع حالياً للاختبارات والتوصيلات التي تسبق تجارب التشغيل المقرر الانتهاء منها بحلول العام الجديد.


وفي ذات السياق، قام مسئولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومرافقوه، بزيارة إلى مشروع صرف صحي أبو تلات والذي تنفذه شركة المقاولون العرب ويتكون من ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة معالجة بطاقة ٣٥ ألف متر مكعب/ يوم.
 

مياة الشرب الصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي معالجة الصرف الصحي الحماة الاسكندرية المقاولون العرب

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