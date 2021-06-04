600 مليار جنيه.. تقرير يرصد خطة حياة كريمة المبادرة الأكبر في العالم

حياة كريمة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، عبر القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «600 مليار جنيه.. للارتقاء بحياة المصريين في مبادرة حياة كريمة»، التي تعد الأكبر في العالم وتستهدف تطوير حياة 60% من الشعب المصري اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا، وترسي دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وتحقق حلم الملايين بمختلف المحافظات.

وأعلنت الحكومة رصد أكثر من 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك في عمل يواصل الليل بالنهار في كل شبر بأرض مصر لإنجاز مشروعات تنموية لما يزيد عن نصف سكان المحروسة.

وتم الانتهاء من 8 آلاف مشروع جاهز للتنفيذ في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في 20 محافظة وستشمل مختلف القطاعات على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم لتكتمل الصورة التي نجحت خلال المرحلة الأولى للمبادرة من خفض معدلات الفقر ببعض القرى بنسبة 14% وإتاحة الخدمات الأساسية بنسبة 50% من القرى وإنشاء 1534 فصلا دراسيا ورفع كفاءة 5339 منزلا ضمن برنامج سكن كريم ليظل المواطن المصري دوما في المقدمة.

وعلق الإعلامي محمد الشاذلي على التقرير، قائلا إن الإنسان دائما ما يكون عدوا للتغيير أو أي أمر جديد أو طارئ عليه، لكن المواطنون في مصر أصبحوا راغبين في الحصول على خدمات المبادرة، إذ سيشمل هذا المشروع كل القرى التي تحتاج إلى خدمات والأولى بالرعاية، إذ سيتم تطوير 4500 قرية في أنحاء الجمهورية كافة لتغيير شكل الريف المصري.

